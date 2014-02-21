中国汇市：人民币早盘续贬至6.09元附近，受中间价连四天下跌引导

* 即期早盘续贬至6.09元附近
* 基本回至去年11月盘整平台
* 受中间价连四天下调引导
* 早盘未现明显大行购汇
* 企业观望情绪浓重
路透北京2月21日 - 人民币兑美元即期 周五早盘续贬，盘中一举击穿6.09元强支撑位，基本回到去年11月时的盘整平台。交易人士称早盘下跌主要受中间价连四天走低引导，尚未看到明显大行购汇出现。
四天以来中间价累计下跌了123个点子。以早盘即期汇率创出的近三个月低位6.0930元计，较上周收盘价累计跌幅达到0.43%。
综合多位银行交易员，早盘客盘结购汇基本稳定，结汇还是稍微偏多。但看到中间价继续探低，市场成交价格也自发随之移动。临近早盘收盘时，贬值幅度稍有收窄。
从企业层面了解的情况，目前观望情绪较浓，希望判断汇率是短期调整还是趋势性贬值的开始。前期远期结汇锁定汇率的客户，已有部分开始出现亏损。
北京时间12:12，人民币兑美元即期报6.0892元，上日收报6.0834元。今日人民币兑美元中间价 为6.1176元，上日中间价为6.1146元。
早盘CNH价格继续大跌，中港两地汇差持续缩窄至百点左右。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0801/12元，上一交易日尾盘报6.0703元。
全球汇市方面，美元指数周五持稳，受到美国数据表现良好的支撑。这些数据令人益发预期美国经济将继续好转。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1296/36，上日尾盘为6.127。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)