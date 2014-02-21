中国货币市场：主要回购利率再下滑，关注下周央行回笼力度是否加码

路透上海2月21日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 再下滑，隔夜回购料将再刷新近11个月低点。交易员指出，面对节后现金回流和外汇占款等流入，央行本周仅温和回笼，流动性难改泛滥格局。

他们并指出，下周继续关注央行公开市场操作是否会加码回笼，以进一步判断央行是否容忍目前的低利率宽资金局面。

“和前两天差不多，(资金)需求不太旺，实在是挺多钱，大家心态也偏乐观，据说最近外汇占款挺多的。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员就指出，传统一季度是全年最宽松季节，且市场传言今年前两个月热钱流入较多，“央行可能目前也有它的考虑，本身(回购)利率太高，也是刺激外汇占款流入的一个因素，可能要稍微控制一下热钱的流入。”

他还提到，新兴市场货币近期表现疲弱，人民币本周在疑似央行干预下，连续贬值，央行近期政策重点或许剑指外汇占款，以本币贬值及国内利率回落等方式，来扭转外汇占款的流入势头。具体央行的态度取向，仍需要进一步关注下周公开市场操作动向，包括正回购回笼力度是否会明显加码，及央行是否拉长回笼资金的期限等。

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，本周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

隔夜回购加权利率 早盘尾段跌至1.7357%，较上日再降近18bp(基点)，有望创下自去年3月末以来的低点(3月27日的低点为1.7289%)。

人民币兑美元即期 周五早盘续贬，盘中一举击穿6.09元强支撑位，基本回到去年11月时的盘整平台。交易人士称早盘下跌主要受中间价连四天走低引导，尚未看到明显大行购汇出现。

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7357 1.9124 -17.67

七天 3.3687 3.6805 -31.18

14天 3.9952 3.9865 +0.87

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1000 2.9050 +19.50

七天 3.3600 3.1200 +24.00

14天 3.9200 3.5550 +36.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8200 2.0310 -21.10

七天 3.6300 3.7300 -10.00

14天 4.0500 4.2300 -18.00

Shibor

其中:隔夜 1.7640 1.9810 -21.70

七天 3.5950 3.7030 -10.80

三个月 5.5775 5.5960 -1.85