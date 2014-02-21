中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，石化等权重股领跌

路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周五收挫逾1%，创一个半月最大单日跌幅。今日市场在获利回吐盘的压力下持续调整，石化等权重板块跌幅领先。分析师指出，在经济基本面偏弱的背景下，权重股很难走出持续反弹行情。

沪综指 收报2,113.693点，跌25.089点或1.17%，此前最大单日跌幅为今年1月6日的1.80%；本周该指数累计下跌0.1%。上证A股今日成交额994亿元人民币，较上日的1,307亿元下降逾两成。

“调整也很正常，因为毕竟从1月21日以来反弹时间、幅度也不小了，短期获利盘尤其一些中小成长股票回吐压力还是比较大的。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并指出，近日公布的汇丰2月制造业PMI初值数据远低于预期，显示短期经济基本面进一步恶化，大盘进一步走强缺乏支撑。

中国石化 及旗下两家子公司仪征化纤 和上海石化 在昨日涨停后，今日均告大跌，亦给大盘带来一些下行压力。仪征化纤收于跌停，中国石化和上海石化分别收跌3.09%和9.61%。

中国最大炼油商--中国石化 周四公告称，将寻求出售油品销售业务最多30%股权，上述三家公司股价周四均收于涨停。