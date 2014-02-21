中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，石化等权重股领跌

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周五收挫逾1%，创一个半月最大单日跌幅。今日市场在获利回吐盘的压力下持续调整，石化等权重板块跌幅领先。分析师指出，在经济基本面偏弱的背景下，权重股很难走出持续反弹行情。
沪综指 收报2,113.693点，跌25.089点或1.17%，此前最大单日跌幅为今年1月6日的1.80%；本周该指数累计下跌0.1%。上证A股今日成交额994亿元人民币，较上日的1,307亿元下降逾两成。
“调整也很正常，因为毕竟从1月21日以来反弹时间、幅度也不小了，短期获利盘尤其一些中小成长股票回吐压力还是比较大的。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并指出，近日公布的汇丰2月制造业PMI初值数据远低于预期，显示短期经济基本面进一步恶化，大盘进一步走强缺乏支撑。
中国石化 及旗下两家子公司仪征化纤 和上海石化 在昨日涨停后，今日均告大跌，亦给大盘带来一些下行压力。仪征化纤收于跌停，中国石化和上海石化分别收跌3.09%和9.61%。
中国最大炼油商--中国石化 周四公告称，将寻求出售油品销售业务最多30%股权，上述三家公司股价周四均收于涨停。
沪深300指数 收报2,264.294点，跌1.01%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,265.4点，跌0.83%，成交541,534手。（完）
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM