主要国家经济指标预测--2月24日****

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透2月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日-3月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.7% (较上年同期) -- +8.8% 2月24日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 110.8 110.6 IFO企业现况指数 113.3 112.4 IFO企业预期指数 108.5 108.9 1000 欧元区通胀率(较上月) 1月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 56.7 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 1月 -- 正0.16 1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 -- 3.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月21日(五) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.7% +0.7% 意大利HICP(较上月) -2.1% -2.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 负64.25 -90 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余253.98 -- 0930 英国零售销售(较前月) 1月 -1.5% -1.0% (较上年同期) +4.3% +5.0% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -1.8% -0.4% 扣除汽车零售销售(较上年同期) -1.4% 持平 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 462 468 (完)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
================== 今日重要政经消息================= 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。 上海电气公布首季业绩。 中国联通公布首季业绩。 14:00 晨鸣纸业在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月24日（周一） 昆明机床公布末期业绩。 东北电气公布首季业绩。 麦格理大中华论坛。 16:30 汇丰控股在港举行非正式股东周年大会。 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公