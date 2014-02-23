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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--2月24日****

路透2月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    
    2月24日-3月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                    2月         --       +0.7%
                               (较上年同期)                             --       +8.8% 

    2月24日(一)   
    0900  德国IFO企业景气判断指数                           2月       110.8      110.6
              IFO企业现况指数                                         113.3      112.4
              IFO企业预期指数                                         108.5      108.9
    1000  欧元区通胀率(较上月)                          1月终值       +0.3%      +0.3%
                      (较上年同期)                                    +0.7%      +0.7%
    --    美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)           2月初值         --        56.7
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                        1月         --      正0.16
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                          2月         --         3.8 
       

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    2月21日(五)
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)             1月终值      +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                        -0.7%       +0.7%
          意大利HICP(较上月)                                         -2.1%       -2.1% 
                     (较上年同期)                                    +0.6%       +0.6%
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                  1月    负64.25         -90
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                   盈余253.98         -- 
    0930  英国零售销售(较前月)                              1月      -1.5%       -1.0%
                    (较上年同期)                                     +4.3%       +5.0%
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月      +0.3%       +0.1% 
                                   (较上年同期)                      +1.5%       +1.3%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.2%       +0.1% 
                           (较上年同期)                              +1.4%       +1.3%
    1330  加拿大零售销售(较前月)                           12月      -1.8%       -0.4% 
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                         -1.4%        持平      
    1500  美国成屋销售年率(万户)                            1月        462         468
    (完)
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