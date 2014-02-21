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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 13:17 BJT

欧洲评等：惠誉确认爱尔兰及奥地利评级分别为BBB+和AAA，展望均为稳定

路透伦敦2月21日 - 惠誉确认爱尔兰评级为“BBB+”，前景展望为稳定。此外，惠誉确认奥地利评级为“AAA”,前景展望也为稳定。(完)
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