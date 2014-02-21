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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 13:33 BJT

日本央行：总裁称现在讨论退出QE的具体战略为时过早

路透东京2月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，现在讨论退出量化宽松(QE)的具体战略为时过早，因为目前仍处于达成2%通胀目标的进程中。

黑田东彦在下议院金融事务委员会上还表示财政纪律很重要，因为如果民众对于日本公共财政失去信心，公债收益率(殖利率)将上涨，这样很难为政府支出融资。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)
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