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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 13:26 BJT

日本股市：日经指数扩大涨势，劲升3.01%

路透东京2月21日 - 日股日经指数 周五扩大涨势，劲升3.01%至14,883.83点，东证股价指数 上涨2.35%至1,222.66点。(完)
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