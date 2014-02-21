路透调查：日本央行可能在今年夏季之前扩大资产购置规模

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
分析师预估，不计入消费税提高的影响，日本核心消费者物价在4月开始的2014/15财年将上升0.9%，在2015/16财年上升1.1%，这些预估大致与1月调查时相符。
路透访问了26位分析师，他们预计日本国内生产总值(GDP)成长率在2014/15财年为0.9%，本财年为成长2.2%。上个月调查时的预估值分别是成长0.7%和2.5%。分析师预计2015/16财年GDP料成长1.3%，与1月调查时相同。
“经济方面让人担心的因素，包括消费税提高之后，消费者支出要如何恢复；还有海外经济体的前景也值得担心。”三菱UFJ摩根士丹利证券分析师Shuji Tonouchi说。
“现在恐怕难以期待公共投资支出来提振经济，因为2012财年的追加预算如此庞大，很难想像会有再大的效应。”
日本主要贸易伙伴美国已表达疑虑，担心内需是否仍将是带动日本经济的主要动力。(完)
(编译 李婷仪/朱晓军/杜明霞 审校 石冠兰/于春红/田建华)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM