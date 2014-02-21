路透调查：日本央行可能在今年夏季之前扩大资产购置规模

分析师预估，不计入消费税提高的影响，日本核心消费者物价在4月开始的2014/15财年将上升0.9%，在2015/16财年上升1.1%，这些预估大致与1月调查时相符。

路透访问了26位分析师，他们预计日本国内生产总值(GDP)成长率在2014/15财年为0.9%，本财年为成长2.2%。上个月调查时的预估值分别是成长0.7%和2.5%。分析师预计2015/16财年GDP料成长1.3%，与1月调查时相同。

“经济方面让人担心的因素，包括消费税提高之后，消费者支出要如何恢复；还有海外经济体的前景也值得担心。”三菱UFJ摩根士丹利证券分析师Shuji Tonouchi说。

“现在恐怕难以期待公共投资支出来提振经济，因为2012财年的追加预算如此庞大，很难想像会有再大的效应。”

日本主要贸易伙伴美国已表达疑虑，担心内需是否仍将是带动日本经济的主要动力。(完)