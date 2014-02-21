表格：英国1月公共部门收支盈余意外疲软

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透伦敦2月21日 - 英国国家统计局周五公布：
* 1月公共部门净借款为负64.25亿英镑(预估为负90亿英镑)，上年同期为净借款负77.67亿英镑
* 1月公共部门收支为盈余253.98亿英镑，上年同期为盈余293.66亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2014年1月 2013年4月- 2012年4月-
2014年1月 2013年1月
公共部门净借款(PSNB) -6.425 73.430 48.262
公共部门收支短差(PSNCR) -25.398 -75.497 -25.703 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM