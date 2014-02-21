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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 17:54 BJT

表格：英国1月公共部门收支盈余意外疲软

路透伦敦2月21日 - 英国国家统计局周五公布：

* 1月公共部门净借款为负64.25亿英镑(预估为负90亿英镑)，上年同期为净借款负77.67亿英镑

* 1月公共部门收支为盈余253.98亿英镑，上年同期为盈余293.66亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年1月 2013年4月- 2012年4月-

2014年1月 2013年1月

公共部门净借款(PSNB) -6.425 73.430 48.262

公共部门收支短差(PSNCR) -25.398 -75.497 -25.703 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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