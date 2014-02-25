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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 17:22 BJT

香港房地产：政府批出启德三幅住宅用地，总价逾97.73亿港元超预期

路透香港2月25日 - 香港政府周二宣布，上周五截标的三幅位于九龙启德发展区的限量住宅用地，由包括嘉华国际 、中资地产商保利置业 等三家发展商分别投得，地价总计逾97.73亿港元，高于市场预期。

三幅招标出售的土地位于启德1I区1-3号地盘，最高可建楼面面积分别约为52万、55.13万和60.08万平方尺，中标价分别为29.11亿、29.388亿及39.234亿港元，分别由K&K Property Holdings Limited、嘉华国际和保利置业投得。三幅土地的每平方尺楼面地价分别为5,598港元、5,331港元和6,530港元。

综合美联、中原和韦坚信三家测量师行对三幅土地的平均估值分别为27.85亿、29.3亿及32.4亿港元。

三幅土地的楼面地价均较去年6月内地房地产龙头--中国海外发展 中标首两幅启德住宅用地（启德第1H区一号和二号地盘）的每平方尺楼面地价5,158港元为高。中国海外的两幅土地受限于“港人港地”和限量条款，即发展商必须建成一定数量的单位，且首次出售对象以及其后30年的转售对象，均只限于拥有香港永久居民身份的港人。

发展局局长陈茂波早前表示，政府要重新思考“港人港地”政策的目标，因自从政府推出双辣招后（即买家印花税和双倍印花税），非港人买楼的情况已淡静很多，亦未有迫切性再推“港人港地”。因此中国海外手头这两幅，很有可能是仅有的“港人港地”。

启德第1I区1-3号地盘亦为限量地，分别须兴建不少于805个、855个和930个住宅单位。由于没有“港人港地”的条款规限，这次的成交楼面地价较高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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