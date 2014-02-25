香港房地产：政府批出启德三幅住宅用地，总价逾97.73亿港元超预期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月25日 - 香港政府周二宣布，上周五截标的三幅位于九龙启德发展区的限量住宅用地，由包括嘉华国际 、中资地产商保利置业 等三家发展商分别投得，地价总计逾97.73亿港元，高于市场预期。
三幅招标出售的土地位于启德1I区1-3号地盘，最高可建楼面面积分别约为52万、55.13万和60.08万平方尺，中标价分别为29.11亿、29.388亿及39.234亿港元，分别由K&K Property Holdings Limited、嘉华国际和保利置业投得。三幅土地的每平方尺楼面地价分别为5,598港元、5,331港元和6,530港元。
综合美联、中原和韦坚信三家测量师行对三幅土地的平均估值分别为27.85亿、29.3亿及32.4亿港元。
三幅土地的楼面地价均较去年6月内地房地产龙头--中国海外发展 中标首两幅启德住宅用地（启德第1H区一号和二号地盘）的每平方尺楼面地价5,158港元为高。中国海外的两幅土地受限于“港人港地”和限量条款，即发展商必须建成一定数量的单位，且首次出售对象以及其后30年的转售对象，均只限于拥有香港永久居民身份的港人。
发展局局长陈茂波早前表示，政府要重新思考“港人港地”政策的目标，因自从政府推出双辣招后（即买家印花税和双倍印花税），非港人买楼的情况已淡静很多，亦未有迫切性再推“港人港地”。因此中国海外手头这两幅，很有可能是仅有的“港人港地”。
启德第1I区1-3号地盘亦为限量地，分别须兴建不少于805个、855个和930个住宅单位。由于没有“港人港地”的条款规限，这次的成交楼面地价较高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申