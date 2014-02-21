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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 17:40 BJT

表格：英国1月零售销售较上月下降1.5%，降幅大于市场预估

路透伦敦2月21日 - 英国统计局周五公布，英国1月零售销售较前月减少1.5%，较上年同期增长4.3%。市场预估分别为下滑1.0%和增长5.0%。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 1月　 12月 (12月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -1.5 2.5 (2.6) -1.0

较上年同期% 4.3 5.3 (5.3) 5.0 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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