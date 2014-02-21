中国金融：央行正式启动上海自贸区人民币境外借款等业务--消息

路透北京2月21日 - 中国央行上海总部周四发出通知，启动上海自由贸易试验区人民币境外借款业务，支持区内金融机构和企业可从境外借用人民币资金。此后中国工商银行 办理了首单业务。

多位看过该通知的消息人士对路透称，央行通知规定，企业和非银行金融机构借入资金可存入上海地区开立的专用存款账户，按活期计息。借入资金只能用于区内或境外，不得用于投资有价证券（包括理财产品）、衍生产品，不得用于委托贷款。

这份通知还规定，上海地区金融机构可凭自贸区内机构和个人提交的收付款指令，直接办理经常项下和直接投资项下的跨境人民币结算业务，对此进行负面清单管理。

通知称，在区内就业或执业的个人，可开立个人银行结算账户或个体工商户单位银行结算账户，办理人民币跨境收付。

区内企业可开展集团内跨境双向人民币资金池业务，需开立专用存款账户而不得与其他资金混用，其资金应为企业产生自生产经营活动和实业投资活动的现金流，融资活动产生的现金流暂不得参与归集。

此外，区内企业可开展境内外关联企业间的经常项下跨境人民币集中收付业务。鼓励上海地区的银行和区内依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，提供基于真实跨境电子商务的跨境人民币结算业务。

中国外汇交易中心在区内面向试验区和国际提供以人民币计价结算的金融资产交易服务，上海黄金交易所亦在区内面向试验区和国际提供以人民币计价的贵金属交易、交割和结算服务。

中国工商银行周五称，工行上海市分行领先于同业，成功安排宝钢集团下属上海宝钢浦东国际贸易有限公司与国药集团下属国药控股分销中心有限公司，办理了通知发布后首单试验区人民币境外借款业务。

中国国内媒体财新网周二报导，上海自由贸易区启动跨境人民币支付业务。凡取得互联网支付业务许可的在沪支付机构，均可从事跨境人民币支付业务，央行对此实行事后备案和负面清单管理。