《热点透视》欧洲央行偏爱的指标难以看出通胀放缓疑虑

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦2月20日 - 欧洲央行之所以不担心通缩问题，部份是因为市场的长期通胀预期所致。但欧洲央行偏爱的指标实在太过温和了。

根据欧洲央行，最近通胀率为0.7%，并不会造成恐慌。央行提到中期预期，该指标仍牢牢地守在略低于2%的通胀目标附近。这是基于欧洲央行所青睐的市场讯号，该信号反映了投资人对未来五年期间通胀表现的看法。该指标显示通胀徘徊在略高于2%的水平。

然从通胀保值债券(TIPS)和固定收益债券之间的当前收益率差所得出的其他市场通胀预期指标，则是低了许多。但欧洲央行总是偏爱使用五年/五年远期指标，这样可以不受短期动荡及目前波动的影响。

欧洲央行属意的指标不但没有白色噪音，也没有太多其他的杂音。它稳定到让人昏昏欲睡的程度，过去一年来几乎没有变动过。尽管市场通胀预期或许持稳到2019年以后，但以三至六年这个多数人认为的中期时间来看，它们是有上下波动的。根据法国农业信贷银行数据，2017-2020年的通胀预期正在急速下滑，接近1.5%。

欧洲央行可能也会提到经济预测人士的季度调查。该调查预测2018年的通胀率为1.9%。但这个指标也是变动不大，自从欧元1999年面世以来，该调查的四至五年预测都维持在1.7-2.0%区间，而实际通胀的区间为4%至负0.6%。该调查显示，预测人士仍相信欧洲央行会达到其通胀目标，而不是通胀率实际上将自此上升。