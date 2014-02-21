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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 14:44 BJT

全球经济：德财长称周末G20会议的主要议题是新兴市场震荡

路透法兰克福2月21日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，在本周末于悉尼举办的20国集团(G20)金融领袖峰会上，新兴市场的问题将是主要议题。

“我们在一些新兴国家看到一些问题，这将是此次会议的最重要议题。”朔伊布勒在周五接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称。

“我的观点是，我们必须一如既往地向团结一致的方法努力。每个国家首先管好自身，才能要求其他国家作出互助。”(完)
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