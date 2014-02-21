全球经济：德财长称周末G20会议的主要议题是新兴市场震荡

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透法兰克福2月21日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，在本周末于悉尼举办的20国集团(G20)金融领袖峰会上，新兴市场的问题将是主要议题。
“我们在一些新兴国家看到一些问题，这将是此次会议的最重要议题。”朔伊布勒在周五接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称。
“我的观点是，我们必须一如既往地向团结一致的方法努力。每个国家首先管好自身，才能要求其他国家作出互助。”(完)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM