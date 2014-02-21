《全球汇市一周综述》美元站稳脚跟，人民币意外急贬

整理 李爽

路透北京2月21日 - 本周全球各大央行可谓“热闹非凡”：日本央行、美联储、欧洲央行、英国央行以及澳洲央行纷纷公布会议记录或政策消息。此外，多国重量级数据也密集出炉，均搅动汇市走势，左右投资者交投方向。

美元在周初疲弱资料的打压下步步向下，但在后半周受益于美联储会议记录和向好的经济资料，站稳了脚跟。而本来一路高歌猛进的欧元，则在欧元区PMI资料的重压下从七周高位跌落。更为出乎意料的，是人民币兑美元即期周三开盘半小时急贬一百个点子，令交易员迷茫、企业冷静、套利者顿足。截至周四收盘，人民币已连跌三天，并创两个半月来新低。

下周将发布的重要消息，包括多国GDP、通胀率、就业报告和制造业数据以及多位央行官员讲话等。市场人士也在关注本周末20国集团(G20)在悉尼召开的财经首脑会议，全球经济成长和最近新兴市场动荡料成为此次会议的焦点。

数据方面，下周值得留意的是日本国内生产总值(GDP)、工业生产和贸易收支，美国和英国消费者物价指数(CPI)，以及欧美国家的采购经理人指数(PMI)。

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**各国央行动态**

美联储周三公布1月政策会议记录，当中显示其缩减购债的计划没有改变。美联储三名官员当天也表示，相信美国经济正在增强，尽管最近严寒天气导致成长放缓。这将允许美联储继续缩减购债规模。受此激励，美元终于由跌转升，周四在良好资料的支撑下再接再厉。美元指数报80.30左右，摆脱周三触及的八周低位79.927 。投资者在静候后续经济数据，从中找寻能支持美联储继续缩减购债规模的更多迹象。 不过，在美联储内部，主张用升息来刺破资产泡沫的争论正在升温。利率维持在近零水平已经五年多了，而且通过购买债券向经济中注入了数万亿美元的资金，如何更好地在泡沫迹象一经出现就及时采取行动，对于美联储和新任主席叶伦来说，将是一个关键问题。 日本央行周二维持宽松的货币政策不变的决议公布后，日圆短暂反弹。不过其特别贷款工具延长一年的举措，被视为体现央行有放宽政策的倾向，之后日圆转跌。周五美元兑日圆小涨0.2%至102.52，远离周四盘中低位101.67。

BK Asset Management经理Kathy Lien在给客户的报告中称：“虽美元兑日圆上涨有难度，不过如果投资者继续忽略美国疲弱的资料，那么一旦出现较强数据，美元就有可能重新攀上103上方。”此外，她还称，外汇交易商也应该关注美国现货公债和股市走势。一些分析师也认为，美日利差可能缩窄，或扭转日圆疲势。 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼接受采访时表示，欧元区的低通胀和欧元强势今年可能会自行修正，不需要欧洲央行采取行动。不过，欧元周四受到部分令人失望的欧元区资料和调查报告拖累，今日兑美元则持稳于1.3718附近，守在周三高位约1.3773之下，后者是1月2日以来最高水平。

澳元周四一度跌至一周低位0.8937，因黯淡数据重燃中国经济成长忧虑。但周五澳元扳回跌幅持稳。之前澳洲央行公布会议记录称，刺激举措发挥作用，利率可暂时保持不变。委员会将继续审视资料，以评估政策是否仍然适宜。

**人民币急贬 **

人民币兑美元即期周三开盘半小时内急贬近一百个点子，这让交易员迷茫、企业冷静、套利者顿足。在一阵“破6”的呼声中，人民币截至周四收盘已连跌三天，并创两个半月来新低。

市场人士分析，这波行情从在岸/离岸、本外币、基本面/市场价格三方面均出现背离，缺乏市场自发性推动贬值的根据。推测以央行干预引导价格的可能性为大，目的应为冷却过热的升值预期，打击、挤出短期套利资金。

同时，由于这波贬值没有基本面恶化作为支撑，短期内冲击有限，演变为趋势性拐点的可能性不高。短期内市场会趋于冷静，紧密观察央行在中间价和日内市场价引导的信号。也有分析人士指出，人民币贬值后缩短与中间价的差距，若升值预期弱化、甚至出现分化时，将再次迎来推进汇率市场化改革政策的窗口期，包括进一步扩大人民币波幅等。