中国公开市场：一级交易商本周可上报多期限正/逆回购，以及央票需求

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期减少3.4%至866,297吨--船货验证机构ITS
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月24日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天两种，逆回购包括七天和14天。
上周央行逾八个月后重启正回购，期限14天，当周操作两次，共回笼1,080亿元人民币；另外，本周无央票及正/逆回购到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。
10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。