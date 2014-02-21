欧股业绩：法国安盛保险2013年净利增长14%，全线业务部门表现改善

路透巴黎2月21日 - 欧洲第二大保险公司--法国安盛保险(AXA) 周五表示，以固定汇率计算，公司2013年净利增长14%，因寿险、物业保险和意外险增长加快，且资产管理业务复苏。

法国安盛保险公布2013年净利从前一年的40.6亿欧元升至44.8亿欧元，所有业务部门业绩全线转好，抵销利率和外汇对冲衍生品相关的不利影响。

法国安盛保险称派息将提高13%，每股派息0.81欧元，并表示经调整的股东权益报酬率(ROE)从2012年的13%升至14.8%。该公司在战略计划目标是在2015年ROE达到15%。