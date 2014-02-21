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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 14:35 BJT

表格: 中国1月原油进出口分项数据

路透北京2月21日 - 以下是中国海关公布的1月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                1月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      28,154,517        11.95        796.75       28,154,517        11.95
 原产地:
    沙特阿拉伯              5,092,381        -8.64        810.91        5,092,381        -8.64
   安哥拉                  3,851,481         5.46         809.7        3,851,481         5.46
   阿曼                    2,805,101        61.26        802.36        2,805,101        61.26
   伊朗                    2,397,343        82.04        819.07        2,397,343        82.04
   伊拉克                  2,360,394       -15.05        797.29        2,360,394       -15.05
   俄罗斯联邦              2,232,485         3.39        835.47        2,232,485         3.39
   委内瑞拉                1,789,077        93.91         614.5        1,789,077        93.91
   阿拉伯联合酋长国        1,028,560         8.95        864.26        1,028,560         8.95
   哈萨克斯坦                981,785         0.99        795.76          981,785         0.99
   哥伦比亚                  736,421        55.64        718.96          736,421        55.64
   科威特                    705,272       -35.19        794.64          705,272       -35.19
   刚果（布）                625,182       -22.59        785.49          625,182       -22.59
   巴西                      530,903         34.5         757.7          530,903         34.5
   赤道几内亚                526,547       283.66        833.74          526,547       283.66
   南苏丹                    471,573            -        733.03          471,573            -
   苏丹                      335,485        88.19        814.93          335,485        88.19
   澳大利亚                  242,648         1.71        841.68          242,648         1.71
   阿尔及利亚                242,418        89.83        877.18          242,418        89.83
   尼日利亚                  177,543        45.77        849.44          177,543        45.77
   也门共和国                147,969       -40.42        851.71          147,969       -40.42
   阿根廷                    144,108            -        778.26          144,108            -
   加蓬                      135,412        23.39        838.97          135,412        23.39
   埃及                      131,864       -37.53        859.42          131,864       -37.53
   刚果（金）                124,334        -0.11         823.7          124,334        -0.11
   马来西亚                  100,665        25.64        890.17          100,665        25.64
   汶莱                       81,933            -        889.49           81,933            -
   蒙古                       64,945       596.94         750.8           64,945       596.94
   乍得                       50,657            -        735.84           50,657            -
   印度尼西亚                 40,030       -58.13        697.12           40,030       -58.13

  
  出口 
 原油                          78,361        -71.8        837.67           78,361        -71.8
 目的地:     
    日本                       78,361       -14.59        837.67           78,361       -14.59


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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