表格: 中国1月原油进出口分项数据

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透北京2月21日 - 以下是中国海关公布的1月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 28,154,517 11.95 796.75 28,154,517 11.95 原产地: 沙特阿拉伯 5,092,381 -8.64 810.91 5,092,381 -8.64 安哥拉 3,851,481 5.46 809.7 3,851,481 5.46 阿曼 2,805,101 61.26 802.36 2,805,101 61.26 伊朗 2,397,343 82.04 819.07 2,397,343 82.04 伊拉克 2,360,394 -15.05 797.29 2,360,394 -15.05 俄罗斯联邦 2,232,485 3.39 835.47 2,232,485 3.39 委内瑞拉 1,789,077 93.91 614.5 1,789,077 93.91 阿拉伯联合酋长国 1,028,560 8.95 864.26 1,028,560 8.95 哈萨克斯坦 981,785 0.99 795.76 981,785 0.99 哥伦比亚 736,421 55.64 718.96 736,421 55.64 科威特 705,272 -35.19 794.64 705,272 -35.19 刚果（布） 625,182 -22.59 785.49 625,182 -22.59 巴西 530,903 34.5 757.7 530,903 34.5 赤道几内亚 526,547 283.66 833.74 526,547 283.66 南苏丹 471,573 - 733.03 471,573 - 苏丹 335,485 88.19 814.93 335,485 88.19 澳大利亚 242,648 1.71 841.68 242,648 1.71 阿尔及利亚 242,418 89.83 877.18 242,418 89.83 尼日利亚 177,543 45.77 849.44 177,543 45.77 也门共和国 147,969 -40.42 851.71 147,969 -40.42 阿根廷 144,108 - 778.26 144,108 - 加蓬 135,412 23.39 838.97 135,412 23.39 埃及 131,864 -37.53 859.42 131,864 -37.53 刚果（金） 124,334 -0.11 823.7 124,334 -0.11 马来西亚 100,665 25.64 890.17 100,665 25.64 汶莱 81,933 - 889.49 81,933 - 蒙古 64,945 596.94 750.8 64,945 596.94 乍得 50,657 - 735.84 50,657 - 印度尼西亚 40,030 -58.13 697.12 40,030 -58.13 出口 原油 78,361 -71.8 837.67 78,361 -71.8 目的地: 日本 78,361 -14.59 837.67 78,361 -14.59 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM