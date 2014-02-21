台湾股市：收高越过8,600点，下周仍须提防解套卖压

路透台北2月21日 - 受美股收涨激励，台湾股市周五收高越过8,600点，重新站稳月线、季线之上。分析师表示，近期台股持续维持缓涨格局，不过指数升破8,600点后仍须提防解套卖压较重，料指数向上空间有限，短线看好电子股及中小型个股较有表现机会。
台湾加权股价指数 收涨0.91%，至8,601.86点；成交初值 为936.73亿台币，上日修正后为959.93亿。
保德信投信基金经理人谭志忠表示，尽管目前仍有中国制造业数据疲弱、美国短线经济受暴风雪影响下滑以及联准会对QE退场态度等因素可能影响盘势发展，但在国内资金仍然充沛、政府作多心态浓厚以及中东热钱看上柜台买卖中心(OTC)族群的议题下，预料盘势虽有震荡，但若量能持续维系，指数在季线之上仍可偏多操作。
此外，中国信托投信协理王源锦也说，〞近期台股资金有流动，但气氛没有变差过。〞
王源锦指出，随着美联储持续量化宽松(QE)退场政策，表示美国经济成长力道相对稳健，尽管新兴市场资金略有撤离，但新兴市场中以台股最不受影响，所以内资大举挺进，推升指数向上攻破8,600点整数关卡，惟台股成交量并未扩增至千亿台币以上，大型股表现亦不强劲，料加权指数空间将较为有限。
他认为，这波电子股表现相对强势，主要跟美国Nasdaq指数 本周创高有关，预期电子股将扮演指数攻坚的角色，台股将透过类股轮涨带动比价效应，但下周须留意指数越过8,600点恐遭逢反压效果，下周台股指数料在8,500点上下200点区间整理。
本地时间14:29，亚洲市场除了中国沪综指 走跌1.43%外，其他主要亚股大都走扬，包括日本股市 上涨2.88%，韩国股市 亦是走高1.41%、香港恒生指数 也有0.39%涨幅。(完)