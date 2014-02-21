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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月21日

路透伦敦2月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           285,350           -4,250
    锡             8,430             持平
    铅           201,350              +75
    锌           783,900           -4,975
    铝         5,346,375           -7,050
    镍           268,710             -504
    铝合金        54,780              -20
    NASAAC        78,160             -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布                品种         库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅           MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡           MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金       MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA        MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 许娜)
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