全球贵金属：2月20日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓量减少

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
路透2月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量则减少0.68%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,579,641.7 2月20日 25,579,641.7 2月19日 0.0 0.00%
iShares 324,134,298.3 2月20日 326,346,613.1 2月19日 -2,212,314.8 -0.68%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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