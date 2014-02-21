欧洲金融：欧盟监管机构称Euribor防弊改革已有明显进展

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透伦敦2月20日 - 欧盟两家监管机构周四表示，欧洲一个银行业组织在防止交易员操纵指标利率欧元银行间拆放款利率(Euribor)方面已有重大进展。
一年前，欧洲证券和市场管理局(ESMA)及欧盟银行业管理局(EBA)公布指导原则，企图重建公众对Euribor的信心。
ESMA及EBA指出，他们所提出的四项建议，已获得负责编制Euribor的组织Euribor-EBF完全采用，另外还有六项建议获得部份采用。
在欧盟通过规范主要金融指标参考的新法之前，ESMA及EBA的指导原则属于过渡性的补救措施。
ESMA主席麦尧尔(Steven Maijoor)指出，Euribor也应该需要适时配合国际社会在改革银行间指标参考上取得的合作进展。
ESMA及EBA表示，负责这项全球性任务的金融稳定委员会，所提出的任何改革要求，未来Euribor的编制也将必须跟进。金融稳定委员会预定11月向20国集团(G20)领袖提出报告。
目前为止，Euribor的改革重心是将Euribor天期种类及其他不同型态数量由15种减少至8种，同时设立一项检查机制，检查用于编制Euribor的各家银行报价。
监管机构希望市场指标参考尽可能是根据实际交易价格，因为实际交易比较容易查证，比报价不容易受到操弄。(完) (编译 蔡美珍；审校 王翔琼/郑茵)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM