欧洲金融：欧盟监管机构称Euribor防弊改革已有明显进展

路透伦敦2月20日 - 欧盟两家监管机构周四表示，欧洲一个银行业组织在防止交易员操纵指标利率欧元银行间拆放款利率(Euribor)方面已有重大进展。

一年前，欧洲证券和市场管理局(ESMA)及欧盟银行业管理局(EBA)公布指导原则，企图重建公众对Euribor的信心。

ESMA及EBA指出，他们所提出的四项建议，已获得负责编制Euribor的组织Euribor-EBF完全采用，另外还有六项建议获得部份采用。

在欧盟通过规范主要金融指标参考的新法之前，ESMA及EBA的指导原则属于过渡性的补救措施。

ESMA主席麦尧尔(Steven Maijoor)指出，Euribor也应该需要适时配合国际社会在改革银行间指标参考上取得的合作进展。

ESMA及EBA表示，负责这项全球性任务的金融稳定委员会，所提出的任何改革要求，未来Euribor的编制也将必须跟进。金融稳定委员会预定11月向20国集团(G20)领袖提出报告。

目前为止，Euribor的改革重心是将Euribor天期种类及其他不同型态数量由15种减少至8种，同时设立一项检查机制，检查用于编制Euribor的各家银行报价。