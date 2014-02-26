香港数据：政府预测2014年GDP增长3-4%，去年增长率2.9%逊预期

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
路透香港2月26日 - 香港政府周三称，预测2014年本地生产总值（GDP）增长3-4%，而2013年的GDP增长则为2.9%，低于此前预测的3%。
财政司司长曾俊华在立法会宣读2014/15年度财政预算案时表示，预测今年的基本平均通胀率为3.7%，整体通胀率则为4.6%。
曾俊华表示，在低利率、资金泛滥的情况下，香港物业市场偏离经济基调，泡沫风险高企。在楼市供求回复至较平衡的水平前，政府有必要维持各项管理需求措施；失业率方面，只要外围形势没有逆转，可望保持全民就业。(完)
浏览预算案全文，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。