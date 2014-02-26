香港数据：政府预测2014年GDP增长3-4%，去年增长率2.9%逊预期

路透香港2月26日 - 香港政府周三称，预测2014年本地生产总值（GDP）增长3-4%，而2013年的GDP增长则为2.9%，低于此前预测的3%。

财政司司长曾俊华在立法会宣读2014/15年度财政预算案时表示，预测今年的基本平均通胀率为3.7%，整体通胀率则为4.6%。

曾俊华表示，在低利率、资金泛滥的情况下，香港物业市场偏离经济基调，泡沫风险高企。在楼市供求回复至较平衡的水平前，政府有必要维持各项管理需求措施；失业率方面，只要外围形势没有逆转，可望保持全民就业。(完)

浏览预算案全文，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)