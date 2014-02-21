欧洲企业：荷兰银行四季度录得亏损，预计2014年贷款减损仍偏高

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透阿姆斯特丹2月21日 - 准备上市的荷兰国有银行荷兰银行 第四季录得亏损，并表示今年贷款损失可能仍然偏高。
荷兰银行第四季净亏损4,700万欧元(6,450万美元)，受累于一笔1.06亿欧元年度银行税，以及贷款损失上升至5.55亿欧元，反映出荷兰经济的疲弱状态。
荷兰银行公布第三季净利为3.90亿欧元，全年获利为11.6亿欧元。该银行在2008年金融危机时曾接受救助。
该行表示，2013年已是经济景气循环周期底部，复苏开始崭露曙光，迹象包括房价回稳、抵押贷款申请数量回升、信心改善和今年经济预计恢复成长。
“不过，即使经济确实拨云见日，2014年贷款损失预计仍偏高，”执行长Gerrit Zalm在声明中称，并指出原因是荷兰银行较易受国内经济影响。荷兰国内支出自2008年以来呈现下滑。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/蔡美珍)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM