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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 16:39 BJT

欧洲企业：荷兰银行四季度录得亏损，预计2014年贷款减损仍偏高

路透阿姆斯特丹2月21日 - 准备上市的荷兰国有银行荷兰银行 第四季录得亏损，并表示今年贷款损失可能仍然偏高。

荷兰银行第四季净亏损4,700万欧元(6,450万美元)，受累于一笔1.06亿欧元年度银行税，以及贷款损失上升至5.55亿欧元，反映出荷兰经济的疲弱状态。

荷兰银行公布第三季净利为3.90亿欧元，全年获利为11.6亿欧元。该银行在2008年金融危机时曾接受救助。

该行表示，2013年已是经济景气循环周期底部，复苏开始崭露曙光，迹象包括房价回稳、抵押贷款申请数量回升、信心改善和今年经济预计恢复成长。

“不过，即使经济确实拨云见日，2014年贷款损失预计仍偏高，”执行长Gerrit Zalm在声明中称，并指出原因是荷兰银行较易受国内经济影响。荷兰国内支出自2008年以来呈现下滑。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/蔡美珍)
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