中国债市：资金漫溢IRS续下行，关注下周公开市场操作方式和力度

路透北京2月21日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续下行，充裕的流动性丝毫未受本周央行正回购操作影响，且资金价格步步回落。交易人士称，转入下周将首要关注央行态度，预期公开市场回笼资金趋势不改，惟力度待观察。

“昨天稍晚的时候IRS有点顶不住了，包括今天早盘一直在往下走，不过之后应该是有获利盘止盈，IRS反弹了一点...整体比昨天低大概5个点(bp)左右吧。”上海一券商交易员称。

他指出，当前被市场看做最大的不确定性就是央行下周公开市场操作的方式和力度，其个人预期监管层还将通过正回购回笼资金，但或仍较为温和。

面对节后丰沛的流动性，中国央行果断出手重启正回购，本周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

中国银行间市场周五主要质押式回购利率 再下滑，隔夜回购料将再刷新近11个月低点。交易员指出，面对节后现金回流和外汇占款等流入，央行本周仅温和回笼，流动性难改泛滥格局。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.4600/4.5663 4.6388/4.7200 4.7388/4.8200 4.8350/4.9275 4.8384/5.1184

上日 4.6792/4.7917 4.7425/4.8175 4.8263/4.9025 4.9138/4.9963 4.9029/5.1754

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变动 -0.2192/-0.2254 -0.1037/-0.0975 -0.0875/-0.0825 -0.0788/-0.0688 -0.0645/-0.0570

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。