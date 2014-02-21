《技术分析》沪综指本轮反弹近尾声

作者 曾祥进

路透北京2月21日 - 中国股市沪综指 节后两周震荡反弹，主力轮番拉抬银行、石化等权重板块牵引指数上扬，力图扭转市场预期。技术面显示，短线反弹幅度已达目标，各技术指标亦出现高位超买及顶背离，显示本轮反弹行情已近尾声，后市将转入震荡并逐步出现回落。

中线看，2,120点上方汇集了多条均线和中长期下跌通道上轨的压力，无突破可能，大盘整体重心仍保持下移过程中。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(小时图): (link.reuters.com/pys96v)

本周五个交易日K线形态为三阴夹两阳，表现为小型多头陷阱性质，特别是主力通过石化股大力拉抬指数造成虚涨后，大盘快速转入中阴下跌，显示为拉高出货的盘口特征。短线看，大盘在2,160点之上压力重重，难以有效突破，将进入高位震荡并为日后再度回落积蓄下跌动量。

本次沪指自低点1,984点开始，最大反弹幅度近10%，而自去年9月本轮下跌行情起点2,270点算，本轮反弹0.618黄金分割位在2,161点附近，显示升幅已经到位，其上将面临技术面强大阻力。

此外从大盘运行轨迹看，明显经历了一个A-B-C的三段式上涨，周四的冲高回落和周五的大阴线在很大程度上预示该波段反弹的结束，同时本轮反弹在2,008及2,044点处均留下单日跳空缺口，将在未来下跌行情中回补。

技术指标方面，随机指标(KDJ)出现高位死叉、相对强弱指标（RSI）从高位超买区回落，指数平滑异同平均线（MACD）红柱缩减，特别是60分钟KDJ本周初即进入顶背离，进一步验证了近两日沪指拉高出货的技术特征。

总的来看，沪指短期技术面开始转空，由于中国特色的维稳需要，3月份两会前大盘将呈现高位震荡，小幅下落的走势，并为日后再度下破2,000点积蓄动量。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/rys96v)

沪综指本周冲高回落，周K线为带较长上影线的阴线，显示大盘在进入2,100点之上面临的强大技术压力，目前20和30周均线位于2,121点附近，将在较长一段时期内继续压制大盘。5及10周均线位于2,070-2,090附近，一旦破位，大盘将明确重返中线下跌。