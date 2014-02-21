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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 16:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初欧元/美元持稳

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* 欧元/美元隔夜市场走势淡静，料将回到1.3645-50美元

* 美国数据未见惊喜，然经济复苏乐观情绪犹存

* 但欧元区经济停滞，且欧洲央行态度偏向宽松

* 整体而言，周五盘初市场气氛略偏向美元

* 大致在周四1.3685/1.3763区间附近(完)

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