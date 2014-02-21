两岸金融：大陆拟将台湾证交所列入QDII投资金融衍生品名单--海基会

路透台北2月21日 - 台湾海基会周五指出，大陆方面正在修改相关规定，将把台湾证交所、期交所列入大陆QDII(合格境内机构投资者)投资金融衍生产品的交易所名单，待完成相关程序后即可实施。

台湾海基会与大陆海协会今日在湖南长沙举行第二次两岸协议成效与检讨会议，其中包括对过去两岸签署的相关金融协议检讨。

海基会提供的会议成果说明文件指出，在金融协议部分，除台湾证交所、期交所的金融衍生品将列入QDII的投资名单外，大陆也同意积极研议继续给予台资金融机构在大陆申请QFII(合格境外机构投资者)资格便利。

此外，双方也同意共同商议提出落实具体方案，以尽快实施简化台湾证券从业人员在大陆申请从业人员资格和取得执业资格的相关程序。

两岸于2010年年中签署ECFA(海峡两岸经济合作架构协议)，其中金融服务业的早收清单中，在证券期货业部分，大陆共有三项承诺，包括“尽快”将台湾证交所及期交所列入QDII可投资交易所名单、给予合条件的台湾金融机构在大陆申请QFII资格给予适当便利，以及简化台湾证券从业人员在大陆申请从业资格和取得执业资格的程序。

但因相关协议未获落实，台湾于此次检讨会议中再度提出。