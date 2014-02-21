中国票据市场：转帖利率继续稳步下行，因资金价格再跌且票源偏少

路透上海2月21日 - 中国票据市场本周转贴利率仍跌。市场人士表示，资金价格本周再将，且年初机构配置热情较浓，而场内票源相对偏少，略显供不应求下，转帖利率继续稳步下行。

“这周主要是票源比较少，大家资金宽松，票据收益比较高，有点抢票的感觉，”上海一商业银行交易员称。

他并指出，六个月左右的纸质票据转贴最新成交在6.4%以内，较上周跌约20个bp；下周月末来临，预计转帖利率走势将趋于平稳，“应该不会再跌了，但估计也涨不起来，毕竟票源不多，除非资金面有大的变化。”

本周因现金回流和外汇占款等流入，央行回笼力度又偏温和，银行间市场主要质押式回购利率 持续下跌，其中隔夜回购加权利率刷新近11个月低点，最新隔夜品种加权利率已跌至1.7041%。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.7645/6.6100 6.9290/6.7430 7.1127/6.9698

上周五 7.0248/6.8855 7.1615/7.0170 7.4324/7.2829

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变动 -26.03bp/-27.55bp -23.25bp/-27.4bp -31.97bp/-31.31bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.7069%，上周五为7.0053%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。