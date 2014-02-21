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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 16:28 BJT

《汇市简讯》英镑/美元盘初聚焦英国经济数据

0816GMT

* 英镑/美元买单在1.6625-30美元，有机会升向1.6700，但在英国数据公布之前走势缓慢

* 英镑/美元四天跌势遇阻，交叉汇率走势盘初提供助力

* 0930GMT公布零售销售数据，1月料呈下滑

* 0930GMT亦将公布公共部门收支及净借款数据

* 英债及英股料将小升(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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