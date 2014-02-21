《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：央行正式启动上海自贸区人民币境外借款等业务--消息

中国央行上海总部周四发出通知，启动上海自由贸易试验区人民币境外借款业务，支持区内金融机构和企业可从境外借用人民币资金。此后中国工商银行 办理了首单业务。

--中国金融：央行定调今年信贷政策，服务现代农业和调结构等为重点--报载

上海证券报周五引述中国人民银行信贷政策工作意见称，今年重点之一是服务现代农业发展，并要求继续加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进产业结构调整等。

--中国经济：如果宏观政策保持平稳，今年有可能争取到8%增速--专家

在中国全国人大财经委原副主任贺铿看来，如果今年中国宏观政策比较稳，那么经济就不会出现大起大落，而且有可能争取到8%的增长速度。

--中国保险：保监会新规抑制保险理财产品过快发展，避免行业恶性竞争

新年以来保险理财产品在互联网上销售火爆，中国保监会日前发布新规，限制通过高现金保单获取客户资源的模式，抑制保险理财产品的过快发展，避免行业恶性竞争。

--香港房地产：二手楼价创57周新低，新一轮调整压力渐增--中原地产

中原地产周五发布的最新楼价指数显示，二手楼价创57周新低，按周则下跌0.59%，因受新春假期影响市场淡静，楼价反覆回落；楼价新一轮调整压力渐增。

--中国官媒称刘汉背后“保护伞”将公之于众

《人民日报》周五刊文称，中国将揪出刘汉犯罪集团背后的“保护伞”。本周，原四川汉龙集团董事局主席刘汉等36人，因涉嫌故意杀人和非法买卖枪支等多项罪名被检察机关依法提起公诉。

--中国敦促奥巴马取消会见达赖计划

中国周五对美国总统奥巴马将在白宫会见达赖一事作出回应，敦促美方取消会见计划，警告称该计划将严重损害中美关系。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》利率汇率组合的信号猜想

中国银行间市场本周的汇率和利率组合让诸多人士大呼迷惑。对于当前货币市场利率和人民币汇率的表现，有一种普遍的观点认为，当前流动性宽松主要是现金回流和外汇占款投放贡献。但过宽的流动性显然不利于国内信贷扩张的调控，于是可能需要动用汇率工具，启动贬值预期来降低资本流入及外汇占款投放的压力。但这种观点的一个缺陷是，公开市场收紧流动性还有SLO回笼和重启央票等工具，本币市场的利率调控，不至于需要动用汇率工具。

--中国债市动态：现券收益率延续跌势，资金异常泛滥关注下周央行态度

中国银行间债市周五早盘现券收益率延续跌势，金融债和信用债的降幅更为明显。流动性宽松的局面愈演愈烈，短期回购利率节节下滑，债市受此推动亦买气不减。

--中国货币市场：主要回购利率再下滑，关注下周央行回笼力度是否加码

中国银行间市场周五主要质押式回购利率 再下滑，隔夜回购料将再刷新近11个月低点。交易员指出，面对节后现金回流和外汇占款等流入，央行本周仅温和回笼，流动性难改泛滥格局。

--中国票据市场：转帖利率继续稳步下行，因资金价格再跌且票源偏少

中国票据市场本周转贴利率仍跌。市场人士表示，资金价格本周再将，且年初机构配置热情较浓，而场内票源相对偏少，略显供不应求下，转帖利率继续稳步下行。

--中国债市：资金漫溢IRS续下行，关注下周公开市场操作方式和力度

中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续下行，充裕的流动性丝毫未受本周央行正回购操作影响，且资金价格步步回落。交易人士称，转入下周将首要关注央行态度，预期公开市场回笼资金趋势不改，惟力度待观察。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续贬至6.09元附近，受中间价连四天下跌引导

人民币兑美元即期 周五早盘续贬，盘中一举击穿6.09元强支撑位，基本回到去年11月时的盘整平台。交易人士称早盘下跌主要受中间价连四天走低引导，尚未看到明显大行购汇出现。

--人民币汇率：1月实际有效汇率环比升2.07%，连续三个月创新高--BIS

人民币实际有效汇率指数1月涨幅明显加快。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年1月人民币实际有效汇率指数环比上涨2.07%，至121.2，连续第三个月创该数据自1994年公布来新高。

--离岸人民币：中信银行三年债以4.125%定价，发行15亿元

根据销售文件，中国股份制商业银行--中信银行 三年期点心债以4.125%定价，与指导利率相同。

--离岸人民币：联合利华三年债以2.95%定价，获逾6倍热烈认购

全球综合消费产品大厂--联合利华 第二次点心债发行，获得市场热烈回响。根据销售文件，该期点心债以2.95%发行，认购倍数达6.67，为近来最高。

【证券/期货】

--《特写》腾讯的新野心，让企鹅在你现实生活中如影随形

源于腾讯QQ时代的企鹅形象正在从互联网穿越到中国消费者的现实生活中来。或许在不远的某日，你会突然意识到，自己每一天生活的不同场景中，都或明或暗地出现那只憨态可掬，笑容狡黠，眼睛更是紧紧盯住你不放的腾讯企鹅。

--中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，石化等权重股领跌

中国股市沪综指周五收挫逾1%，创一个半月最大单日跌幅。今日市场在获利回吐盘的压力下持续调整，石化等权重板块跌幅领先。分析师指出，在经济基本面偏弱的背景下，权重股很难走出持续反弹行情。

--《技术分析》沪综指本轮反弹近尾声

中国股市沪综指 节后两周震荡反弹，主力轮番拉抬银行、石化等权重板块牵引指数上扬，力图扭转市场预期。技术面显示，短线反弹幅度已达目标，各技术指标亦出现高位超买及顶背离，显示本轮反弹行情已近尾声，后市将转入震荡并逐步出现回落。

--《中国大宗商品综述》互联网金融浪潮倒逼期货商经纪业务变革

马年伊始，当人们还在慨叹余额宝给中国基金业带来的颠覆性影响之际，一场互联网革命已悄然席卷到国内的期货行业，在传统的期货经纪业务面临“零佣金”冲击的同时，如何尽快找到新的盈利支柱，将决定这个年交易额百万亿元行业的命运和前途。

--中国贸易：1月精炼铜进口触及历史第二高位，受春节及融资因素推动

中国海关周五公布的数据显示，1月精炼铜进口量同比大增63.45%，至39.75万吨的历史第二高位。业内人士指出，春节因素和融资铜需求是推高铜进口的主要动力，不过受季节因素影响，实体需求的拉动并不突出。

--中国证券：新三板8月份推出做市商制度，企业挂牌审核过程全公开