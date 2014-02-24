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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：2月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月24日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,948.80亿台币。

--公债还本付息:99甲4期4息15.00亿、100甲4期3息12.00亿、95甲2期8息11.25亿。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--发行两年期存单，金额100亿台币。

--发行财103-3期273天国库券，金额250亿台币。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 1兆445.25亿台币：(单位：亿台币)

02/25 1,002.25

02/26 2,288.20

02/27 2,167.30

02/28 2,492.50

03/03 2,495.00

--公债还本付息25.4330075亿台币

02/25 94甲3期9息 14.25亿

02/26 102甲5期1息 11.1830075亿

--国库券到期偿还

02/27 财102-10期182天国库券到期200亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--2/26：发行103/5期30年公债，预计金额300亿台币，21日标售。

--3/03：发行103/6期10年公债，预计金额400亿台币，2月25日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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