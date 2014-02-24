湾已公布经济指标--2014/2/24

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 12月 +5.07% -0.5% r 2/24 -- 季调失业率 12月 4.12% 4.15% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.76% 0.34% r 3/5 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,169.35 4,168.11 3/5 -- 商品出口(y/y) 1月 -5.3% +1.2% r 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 -15.2% +10.1% 3/7 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.75% +6.05% 2/25 -- 外销订单(y/y) 1月 -2.8% +7.4% 3/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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