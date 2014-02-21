路透伦敦2月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：今天回落到近期支撑线1.3703处，该水准没有跌破，因此市场仍略显多头格局，不过我们依旧认为上涨空间有限。下道阻力位是1.3805(78.6%回档位)，之后是12月高位1.3894。但需要注意的是2008-2014年下档趋势线切入位1.3840。这是比较难克服的阻力位，我们预计很快将能够看到回撤信号。
美元/瑞郎：自0.8876(78.6%回档位)反弹，没有收在该水准下方，市场将会进一步反弹。美元/瑞郎需要突破短期下跌趋势线(今日切入位在0.8979)，才会缓解下档压力并重新上看0.9038和0.9082(2月3日高位)。未来只有升穿0.9082，才能再度看向费波纳奇回档位0.9164。
英镑/美元：近期上升趋势线开始瓦解，日线图上的相对强弱指标未能确认1.6822为近期高位--这增加了市场短期内向下修正的可能性。不过市场只有跌破1.6630/00(2月迄今走势的38.2%回档位)，近期的上涨趋势才会减弱。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3710 1.3718 -0.06 -0.25 1.3745
美元/日圆 102.38 102.26 +0.12 -2.77 105.30
欧元/日圆 140.33 140.27 +0.04 -2.97 144.63
美元/瑞郎 0.8902 0.8895 +0.08 -0.29 0.8928
英镑/美元 1.6664 1.6650 +0.08 +0.65 1.6556
美元/加元 1.1149 1.1095 +0.49 +4.98 1.0620
澳元/美元 0.8999 0.9005 -0.07 +0.96 0.8913
新西兰元/美元 0.8300 0.8302 -0.02 +1.15 0.8206
欧元/瑞郎 1.2205 1.2201 +0.03 -0.54 1.2271
欧元/英镑 0.8222 0.8236 -0.17 -0.90 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9917 8.9610 +0.34 +1.63 8.8474
美元/挪威克朗 6.1081 6.0951 +0.21 +0.69 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦; 审校 郑茵)