《中国债市每日综述》现券收益率跌幅收敛，资金泛滥引发央票重启预期

* 资金泛滥一度继续带动现券收益率走低

* 午后市场传言央票重启令收益率跌幅收敛

* 资金利率一路走低，隔夜品种刷新11个月新低

路透上海2月21日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)一度在市场资金泛滥的带动下小幅走低，然午后随着市场对央票重启预期增强，现券尾盘抛压再现，收益率跌幅收敛。业内人士表示，资金宽松大幅超出市场预期，多数机构认为央行进一步回笼流动性的概率大增。

“临近尾盘有一波卖盘，主要是国债和金融债，市场有传闻央票重启，”上海一银行交易员称，“隔夜都下了2%，太欺负人了 。“

他并表示，即便央票重启，亦不足以证明央行货币政策做出调整，还要关注央票发行的期限和具体利率，而考虑到当前流动性状况下，资金利率太低，央行持续回笼流动性也属于正常之举。

面对节后丰沛的流动性，中国央行重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。

“利率太低了也不是好事 ，所以短期的会有抛盘，正回购出来的时候吓呆了，结果不是还好，”华南一银行交易员认为。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续下行，充裕的流动性丝毫未受本周央行正回购操作影响，且资金价格步步回落。交易人士称，转入下周将首要关注央行态度，预期公开市场回笼资金趋势不改，惟力度待观察。

剩余期限约6.39年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.6729%，上日尾盘为4.6692%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报91.950元，较上日结算价涨0.116元，或0.13%。

**回购利率再刷新11个月低点%**

银行间市场周五主要质押式回购利率 再下滑，隔夜回购料将再刷新近11个月低点。交易员指出，面对节后现金回流和外汇占款等流入，央行本周仅温和回笼，流动性难改泛滥格局。

他们并指出，下周继续关注央行公开市场操作是否会加码回笼，以进一步判断央行是否容忍目前的低利率宽资金局面。

“和前两天差不多，(资金)需求不太旺，实在是挺多钱，大家心态也偏乐观，据说最近外汇占款挺多的。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员就指出，传统一季度是全年最宽松季节，且市场传言今年前两个月热钱流入较多，“央行可能目前也有它的考虑，本身(回购)利率太高，也是刺激外汇占款流入的一个因素，可能要稍微控制一下热钱的流入。”

他还提到，新兴市场货币近期表现疲弱，人民币本周在疑似央行干预下，连续贬值，央行近期政策重点或许剑指外汇占款，以本币贬值及国内利率回落等方式，来扭转外汇占款的流入势头。具体央行的态度取向，仍需要进一步关注下周公开市场操作动向，包括正回购回笼力度是否会明显加码，及央行是否拉长回笼资金的期限等。

人民币兑美元即期 周五继续收贬，盘中一举击穿6.09元强支撑位，基本回到去年11月时的盘整平台。交易人士称今天的下跌主要受中间价连四天走低引导。

北京时间17:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.6980 1.9124 -21.44

七天 3.3619 3.6805 -31.86

14天 3.9734 3.9865 -1.31

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7450 2.9050 -16.00

七天 1.9950 3.1200 -112.50

14天 3.6500 3.5550 +9.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8200 2.0310 -21.10

七天 3.6300 3.7300 -10.00

14天 4.0500 4.2300 -18.00

Shibor

其中:隔夜 1.7640 1.9810 -21.70

七天 3.5950 3.7030 -10.80

三个月 5.5775 5.5960 -1.85