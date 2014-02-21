《中国债市每日综述》现券收益率跌幅收敛，资金泛滥引发央票重启预期

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
* 资金泛滥一度继续带动现券收益率走低
* 午后市场传言央票重启令收益率跌幅收敛
* 资金利率一路走低，隔夜品种刷新11个月新低
路透上海2月21日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)一度在市场资金泛滥的带动下小幅走低，然午后随着市场对央票重启预期增强，现券尾盘抛压再现，收益率跌幅收敛。业内人士表示，资金宽松大幅超出市场预期，多数机构认为央行进一步回笼流动性的概率大增。
“临近尾盘有一波卖盘，主要是国债和金融债，市场有传闻央票重启，”上海一银行交易员称，“隔夜都下了2%，太欺负人了 。“
他并表示，即便央票重启，亦不足以证明央行货币政策做出调整，还要关注央票发行的期限和具体利率，而考虑到当前流动性状况下，资金利率太低，央行持续回笼流动性也属于正常之举。
面对节后丰沛的流动性，中国央行重启正回购，全周延续春节后的净回笼态势，惟规模收敛。业内人士认为，公开市场的新动向并不意味政策立场有所变化，在国内经济基本面走向仍待观察的情况下，货币政策仍以防风险为重，延续中性偏紧基调。
“利率太低了也不是好事 ，所以短期的会有抛盘，正回购出来的时候吓呆了，结果不是还好，”华南一银行交易员认为。
人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续下行，充裕的流动性丝毫未受本周央行正回购操作影响，且资金价格步步回落。交易人士称，转入下周将首要关注央行态度，预期公开市场回笼资金趋势不改，惟力度待观察。
剩余期限约6.39年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.6729%，上日尾盘为4.6692%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报91.950元，较上日结算价涨0.116元，或0.13%。
**回购利率再刷新11个月低点%**
银行间市场周五主要质押式回购利率 再下滑，隔夜回购料将再刷新近11个月低点。交易员指出，面对节后现金回流和外汇占款等流入，央行本周仅温和回笼，流动性难改泛滥格局。
他们并指出，下周继续关注央行公开市场操作是否会加码回笼，以进一步判断央行是否容忍目前的低利率宽资金局面。
“和前两天差不多，(资金)需求不太旺，实在是挺多钱，大家心态也偏乐观，据说最近外汇占款挺多的。”上海一商业银行交易员称。
上海另一商业银行交易员就指出，传统一季度是全年最宽松季节，且市场传言今年前两个月热钱流入较多，“央行可能目前也有它的考虑，本身(回购)利率太高，也是刺激外汇占款流入的一个因素，可能要稍微控制一下热钱的流入。”
他还提到，新兴市场货币近期表现疲弱，人民币本周在疑似央行干预下，连续贬值，央行近期政策重点或许剑指外汇占款，以本币贬值及国内利率回落等方式，来扭转外汇占款的流入势头。具体央行的态度取向，仍需要进一步关注下周公开市场操作动向，包括正回购回笼力度是否会明显加码，及央行是否拉长回笼资金的期限等。
人民币兑美元即期 周五继续收贬，盘中一举击穿6.09元强支撑位，基本回到去年11月时的盘整平台。交易人士称今天的下跌主要受中间价连四天走低引导。
北京时间17:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.6980 1.9124 -21.44
七天 3.3619 3.6805 -31.86
14天 3.9734 3.9865 -1.31
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7450 2.9050 -16.00
七天 1.9950 3.1200 -112.50
14天 3.6500 3.5550 +9.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8200 2.0310 -21.10
七天 3.6300 3.7300 -10.00
14天 4.0500 4.2300 -18.00
Shibor
其中:隔夜 1.7640 1.9810 -21.70
七天 3.5950 3.7030 -10.80
三个月 5.5775 5.5960 -1.85
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM