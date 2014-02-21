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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 18:03 BJT

乌克兰债市：CDS下跌，美元债券全线上涨

路透伦敦2月21日 - 乌克兰信用违约互换(CDS)价格周五下跌，主权美元债券全线上涨，因国内政治危机有望协议解决，从而停止警方与反政府抗议者的暴力冲突。

据MARKIT数据，乌克兰五年期CDS较周四收盘位下跌40个基点至1,250基点。

据Tradeweb数据，2014年9月、2017年和2023年到期的乌克兰美元债券均上涨逾1点。(完)

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