重发-《离岸人民币综述》CNH即期创近两年半单周最大跌幅，短期波动仍大

(重发以修饰标题)

记者 李珊珊

路透香港2月21日 - 离岸人民币本周经历了近两年半来最惊心动魄的走势，在没有重大突发消息下，人民币兑美元即期汇价 一周狂跌500点子(pips) ，不但今年以来的升值幅度全数回吐，还名列本周表现最差的亚币之一。令去年以来兴致勃勃押注人民币升值的投资者惊呆，不禁要问＂发生了什么事？＂

受到中国制造业数据偏软、中间价走低等因素，多头仓位高的离岸人民币修正压力在本周爆发，即期汇率本周三跌破约6.0450的均线支撑后引起卖盘，并在亚洲、伦敦时间连番触动＂踩踏式＂的止蚀盘，令汇价在周五重跌至近四个月低点6.0905，本地时间下午4:45时，汇价报6.0843，较上日跌0.22%。

这令离岸人民币本周累计跌幅达到0.83%，远大于在岸人民币 的0.40%，仅略好于韩元 的0.87%。这也让人民币波动度由不到1%，拉高至2.8%，为去年5月来最高。当时外管局一纸对于头寸的新规定，曾令人民币汇价亦一日挫跌百余点。

交易员及外汇策略分析师指出，这波人民币贬值基本为部位调整，为近期上涨后的修正。在中国经济进一步恶化或境内出现更大的信贷危机之前，中长期看升的预测未变。不过，短线上因停损盘尚未完全出场，料仍会出现较大波动。

他们同时认为，前期人民币看升预期浓厚，境内外套利活动兴盛，央行可能也是藉此消除市场对于人民币单边升值的过度期待，以为未来外汇改革铺路。这也让波动区间放宽的揣测又在场中兴起。

澳新银行在一份报告中指出，央行没有理由在人民币走强时放宽波幅，因为以人民币需求力度而言，这将使汇价更加走升。

＂我们认为，波幅放宽可能会在人民币汇价向中间价靠拢时发生，就2012年4月—前次放宽波幅时一样。＂该行外汇策略师Khoon Goh在报告中说。

该行预期，由于2012年时央行是在国际货币基金/世界银行年会前有所动作，不排除今年4月11-13日年会召开前有此可能性。该行预测，人民币年底前仍有望朝5.98升值，离岸人民币过度下跌时将是买进的好机会。

中国央行周三已表示，2014年要继续扩大人民币跨境使用，完善相关政策，加快推进人民币资本项目可兑换，转变跨境资本流动管理方式。央行并将逐步完善人民币汇率形成机制，有序扩大汇率浮动区间。

欲浏览主要亚洲货币一周以及今年以来表现，请点选：(link.reuters.com/tus96v)

**高收益点心债发行遇冷**

点心债一级市场在农历春节后恢复大量供给，本周初估案件规模达到50亿元。不过，亦再度有两支债券暂停发行计划，一是珠江钢管 ，另一是China Properties ，后者改发美元债券。连同先前的宝龙地产，今年以来共有三只高收益债券暂停发行计划。

但与此同时，高等级的联合利华 三年期债却获得逾6倍的认购，为近来少见 。经纪商指出，这反映出在境内信贷问题以及经济放缓疑虑下，一级市场条件已不在有利等级不高或是行业成长前景不明的中国企业。

此外，债券市场人士还指出，人民币汇价这波剧跌若持续较长时间，亦对后续高收益债发行不利。这是因为着重收益的私人银行为高收益点心债的主要买方之一，一旦人民币升值预测消退，将影响这类投资者的购债意愿。

在离岸业务发展上， 中国人民银行上海总部昨日向银行发出有关沪自贸区扩大人民币跨境使用的通知，明订人民币境外借款、跨境双向资金池、跨境人民币集中收付、区内机构及个人跨境结算等业务细则。去年人行支持自贸区金融建设的”30条”公布后，推动自贸区内跨境业务自始落实。

细则落实，银行业务纷纷开跑，工行 安排自贸区内两家企业--宝钢集团下属上海宝钢浦东国际贸易公司与国药集团下属国药控股份销中心，作了两笔境外借款。渣打银行（中国）则为宝信汽车集团开展双向人民币资金池业务，以支持其境内外的流动资金需求。这是首笔由银行自由审核的双向资金池，双向人民币资金划转亦无限制。

交通银行 亦宣布，旗下交银金融租赁有限公司签约自贸区首单非银行金融机构借款业务。市场预期，随着有更多银行参与自贸区跨境业务，对香港资金池可能会有分流效应。

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 渣打银行 11,316.3 28

2. 汇丰 11,134.5 31

3. 星展 5,733.0 13

4. 法巴 4,785.0 15

5. 中国银行 3,683.3 5

**本周市场动态**

--台湾中型金控--永丰金控 称，将在香港正式募集人民币合格境外机构投资者(RQFII)中国收益型基金，为第一档台资金融机构自行设计、发行的RQFII基金，募集上限为5亿元人民币。

--台湾保险业者投资人民币债券的额度可望进一步提高。台湾行政院已核准保险公司投资在台湾证券市场挂牌的外币股权及债券凭证等，可不计入海外投资总额。此有助于部份海外投资总额已达上限的业者，增加对宝岛债的投资。此尚待立法院通过后方正式生效。 --英国财政大臣欧思邦（George Osborne）表示，该国政府正在积极与中国协商，在伦敦设置人民币清算行。

--香港金管局总裁陈德霖指出，中国汇率改革以及资本帐开放，将进一步推进人民币国际使用，未来5-10年中国内地双边贸易以人民币结算的比重可望达到日圆及欧元水平。

--中国银行测算，2013年约有超过5,000亿元人民币资金通过贸易和投资渠道进入海外市场。其中，经常项目下人民币净流出约8,500亿元，资本项目下人民币净流入3,500亿元。与2012年相比，人民币净流出规模成倍增长，推动离岸人民币市场规模快速扩大。 --至今年1月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,145.22亿元，较前月成长约17.48%。 （完）