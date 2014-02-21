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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 17:49 BJT

《汇市简讯》数据公布后英镑/美元跌至1.6610，随后反弹

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* 英镑/美元在英国数据公布后下跌，在1.6610-20区域有不错买气承接

* 初步目标位1.6675-80，更上方为盘中高点1.6686

* 零售销售数据低于市场预期，创2012年4月以来最大跌幅

* 超市销售疲软，家具/电器及DIY领域较强劲

* 公共部门财政数据较市场预期强劲(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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