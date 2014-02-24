港股业绩：百丽至去年底的12个月净利按年升3.2%，符合市场预期

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透香港2月24日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周日晚间公布，至2013年12月底的12个月净利为44.92亿元人民币，较上年同期增长3.2%，与市场预测相符。
汤森路透调查31位分析师平均预估百丽12个月净利为43.62亿元人民币。
期内，占总收入61.5%的鞋类业务收入按年增长5.9%，而占总收入38.5%的运动服饰业务收入则升18.3%，后者增长较快主要由于新并购的业务。由于两项业务的毛利率均有所提高，因此百丽期内整体毛利率由前一年度同期的56.6%稍为上升至回顾期的57.5%。
百丽稍早表示，更改财政年度的结算日至2月28日。意即2013年全年业绩计算至本月底，共14个月。该份业绩将在5月31日前公告。
百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等，另外也是运动鞋品牌耐克(NIKE) 以及阿迪达斯 策略伙伴。竞争对手包括达芙妮,九兴控股 等。(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
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