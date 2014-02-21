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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 21:36 BJT

表格：加拿大12月零售销售较前月下滑1.8%，降幅大于市场预估

路透2月21日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大12月零售销售较前月下滑1.8%，降幅大于市场预期，这是说明加拿大经济可能在该月萎缩的最新负面指标。

(百分比变动) 12月 12月 11月(修正值) 11月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -1.8 +3.4 +0.5 +0.6

扣除汽车/零部件 -1.4 +1.9 +0.3 +0.4

注：数据经过季节性调整。

分析师平均预计零售销售下滑0.4%，扣除汽车的零售销售持平。(完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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