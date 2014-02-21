表格：加拿大12月零售销售较前月下滑1.8%，降幅大于市场预估

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透2月21日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大12月零售销售较前月下滑1.8%，降幅大于市场预期，这是说明加拿大经济可能在该月萎缩的最新负面指标。
(百分比变动) 12月 12月 11月(修正值) 11月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -1.8 +3.4 +0.5 +0.6
扣除汽车/零部件 -1.4 +1.9 +0.3 +0.4
注：数据经过季节性调整。
分析师平均预计零售销售下滑0.4%，扣除汽车的零售销售持平。(完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM