马来西亚期市：收平，但本周创下近四个月以来最大单周涨幅

中国债市动态：情绪疲弱不改现券微跌，三年国债结果偏高市场心态审慎
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。
路透吉隆坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五收平，海外市场豆油下跌使棕榈油价格受压，但强劲出口需求和对食用油供应趋紧的担忧抑制跌幅。
美国5月豆油期货 在亚洲尾盘下跌0.1%，大连商品交易所主力5月豆油合约 则跌0.2%。
然而，指标棕榈油期货本周上涨3.4%，为连续第三周上扬，且创下近四个月来最大涨幅，此前公布的出口数据优于预期，且对于乾燥气候抑制供应的忧虑，在周二将市场推至17个月高点。
“今日的基调是获利了结。大连市场表现差强人意，美国豆油早盘小幅下滑，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。
“价格将试着在2,720-2,700马币间整固。”
马来西亚指标5月棕榈油期货 周五收平，报每吨2,755马币(837美元)。交投震荡，价格在2,720-2,758马币间波动。
整体成交量为47,313口，远高于平常的35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。
路透孟买4月26日 - 印度股市指标BSE指数周三上涨多达0.4%，刷新纪录高位，超过2015年3月创下的前次纪录高点。同时印度卢比兑美元触及20个月高点。
路透北京4月26日 - 中国工业和信息化部新闻发言人郑立新周三在新闻发布会上表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。