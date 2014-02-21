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亚洲 | 2014年 2月 21日 星期五 19:14 BJT

马来西亚期市：收平，但本周创下近四个月以来最大单周涨幅

路透吉隆坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五收平，海外市场豆油下跌使棕榈油价格受压，但强劲出口需求和对食用油供应趋紧的担忧抑制跌幅。

美国5月豆油期货 在亚洲尾盘下跌0.1%，大连商品交易所主力5月豆油合约 则跌0.2%。

然而，指标棕榈油期货本周上涨3.4%，为连续第三周上扬，且创下近四个月来最大涨幅，此前公布的出口数据优于预期，且对于乾燥气候抑制供应的忧虑，在周二将市场推至17个月高点。

“今日的基调是获利了结。大连市场表现差强人意，美国豆油早盘小幅下滑，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。

“价格将试着在2,720-2,700马币间整固。”

马来西亚指标5月棕榈油期货 周五收平，报每吨2,755马币(837美元)。交投震荡，价格在2,720-2,758马币间波动。

整体成交量为47,313口，远高于平常的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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