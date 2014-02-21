马来西亚期市：收平，但本周创下近四个月以来最大单周涨幅

路透吉隆坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五收平，海外市场豆油下跌使棕榈油价格受压，但强劲出口需求和对食用油供应趋紧的担忧抑制跌幅。

然而，指标棕榈油期货本周上涨3.4%，为连续第三周上扬，且创下近四个月来最大涨幅，此前公布的出口数据优于预期，且对于乾燥气候抑制供应的忧虑，在周二将市场推至17个月高点。