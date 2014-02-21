欧洲汇市：英镑兑美元自盘中低位反弹，此前英国零售销售仅略低于预期

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦2月21日 - 英镑兑美元 周五自盘中低位反弹，此前英国零售销售数据仅略低于预期，让人颇感意外，因此前部分人押注数据可能明显表现欠佳。
英镑在今年初前景不够明确，目前则是缓慢走高，得益于外界预计沃达丰 出售美国资产将带动资金流入。英镑曾是去年下半年表现最为出众的主要货币。
英国经济增速似乎也超过欧元区，这使英国央行有望成为首家升息的主要央行。
英国1月零售销售较上年同期增长4.3%，市场预估为增长5%。
三菱东京日联银行策略师Lee Hardman称，“有些人预计这份报告疲于预期，但整体上数据仍契合相当强劲的经济成长。”
“市场也预期并购带来的资金流动将提供一定支撑。这一点确实在起作用。”
在零售销售数据公布前，英镑兑美元因市场卖盘一度降至日低1.6610美元。0938GMT时，英镑兑美元回升至1.6672美元，日内小涨逾0.1%。
Hardman表示，预计英镑兑美元短期内将升至1.70美元，并升穿该水准，未来六个月内欧元兑英镑内将跌破0.80英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)