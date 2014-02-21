欧洲汇市：英镑兑美元自盘中低位反弹，此前英国零售销售仅略低于预期

路透伦敦2月21日 - 英镑兑美元 周五自盘中低位反弹，此前英国零售销售数据仅略低于预期，让人颇感意外，因此前部分人押注数据可能明显表现欠佳。

英镑在今年初前景不够明确，目前则是缓慢走高，得益于外界预计沃达丰 出售美国资产将带动资金流入。英镑曾是去年下半年表现最为出众的主要货币。

英国经济增速似乎也超过欧元区，这使英国央行有望成为首家升息的主要央行。

英国1月零售销售较上年同期增长4.3%，市场预估为增长5%。

三菱东京日联银行策略师Lee Hardman称，“有些人预计这份报告疲于预期，但整体上数据仍契合相当强劲的经济成长。”

“市场也预期并购带来的资金流动将提供一定支撑。这一点确实在起作用。”

在零售销售数据公布前，英镑兑美元因市场卖盘一度降至日低1.6610美元。0938GMT时，英镑兑美元回升至1.6672美元，日内小涨逾0.1%。

Hardman表示，预计英镑兑美元短期内将升至1.70美元，并升穿该水准，未来六个月内欧元兑英镑内将跌破0.80英镑。(完)

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