东南亚股市：多数上涨，受美国制造业数据激励

路透2月21日 - 东南亚股市周五多数收高，印尼股市触及五个月高点，因亮丽的美国制造业数据提振风险胃纳，但对于中国经济成长的担忧则限制了涨幅。
印尼股市 上涨逾1%至9月19日以来最高收位，金融股 和基础设施类股 领涨，双双触及五个月高位。
投资人受到美国数据的激励，美国周四公布的数据显示2月制造业活动增长速度为近四年来最快，部分因为新订单成长所致。然而，对于中国成长放缓的担忧则打击信心。
新加坡股市 上涨0.4%至一个月高点，且创下五个月来最大单周涨幅，新加坡上日公布优于预期的2013年第四季成长数据。
马来西亚股市 小涨0.2%，尽管有1,378万美元外资流出股市。泰国股市 收平，外资流入1,362万美元，外资在截至周四止连续19个交易日卖超，累计卖超9.84亿美元。
与泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)相关的企业股价下跌。地产开发商SC Asset Corp 跌1.9%，电信公司M Link Asia Corp 跌2.6%，反政府示威人士周四转向社交媒体，攻击与英拉家族有关联的企业。
菲律宾股市 逆势下跌0.7%，中止五日连涨走势，自上日触及的近三个半月收盘高点回落。然而，外资买超2,282万美元。
越南股市 收低0.1%，尽管外资买超155万美元。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 395.02 1.96 +0.50 +1.71 388.37
新加坡 3099.93 13.29 +0.43 -2.13 3167.43
马来西亚 1830.74 2.93 +0.16 -1.94 1866.96
泰国 1304.21 0.23 +0.02 +0.42 1298.71
印尼 4646.15 47.93 +1.04 +8.70 4274.18
菲律宾 6308.36 -44.40 -0.70 +7.11 5889.83
越南 570.57 -0.47 -0.08 +13.07 504.63
(完)
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(编译 王冠中; 审校 郑茵)