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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 20:52 BJT

美国农业：2014/15年度大豆和玉米可能录得创纪录收获量--USDA

路透华盛顿2月21日 - 美国农业部周五表示，2014/15年度美国大豆和玉米收获量有望创下纪录，期末库存将会上升，价格则料会大幅下挫。

下个季节，考虑到或创下纪录高位的种植面积和单产提升，大豆收获量将会非常高。

农业部预计大豆产量将在35.50亿蒲式耳，足以让美国2014/15年的期末库存增长近一倍至2.85亿蒲式耳。

玉米种植面积预计将会下跌，但强劲的单产预估或仍可让美国录得创纪录的收获量139.85亿蒲式耳。(完) (编译 洪曦; 审校 王冠中)
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