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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 21:45 BJT

表格：加拿大1月CPI较上年同期上涨1.5%，为2012年6月以来最大涨幅

路透2月21日 - 加拿大统计局周五公布：

* 1月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，较上年同期上涨1.5%

* 1月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.4%

较上月(%) 较上年同期(%)

1月 12月 1月 12月

整体CPI +0.3 -0.2 +1.5 +1.2

加拿大央行核心CPI +0.2 -0.4 +1.4 +1.3

经季节调整 +0.2 +0.2 -- --

路透调查中受访分析师的预估中值为，1月CPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.3%；核心CPI较前月上涨0.1%，较上年同期涨1.3%。(完)

(编译 王翔琼；审校 郑茵)
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