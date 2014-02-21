表格：加拿大1月CPI较上年同期上涨1.5%，为2012年6月以来最大涨幅

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透2月21日 - 加拿大统计局周五公布：
* 1月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，较上年同期上涨1.5%
* 1月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.4%
较上月(%) 较上年同期(%)
1月 12月 1月 12月
整体CPI +0.3 -0.2 +1.5 +1.2
加拿大央行核心CPI +0.2 -0.4 +1.4 +1.3
经季节调整 +0.2 +0.2 -- --
路透调查中受访分析师的预估中值为，1月CPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.3%；核心CPI较前月上涨0.1%，较上年同期涨1.3%。(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM