表格：美国2月13日止当周农作物出口销售报告--USDA

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透华盛顿2月21日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 424.5 67.0 491.5 508.2 67.0 27,715.9 22,347.9
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.6 123.0
玉米 691.5 0.0 691.5 739.8 0.0 35,295.7 14,243.6
高粱 38.8 0.0 38.8 38.8 0.0 3,341.5 1,020.6
大豆 86.3 749.1 835.4 608.9 749.1 43,216.0 33,910.2
豆粕 227.4 65.0 292.4 261.7 65.0 7,293.2 7,101.3
豆油 11.8 0.0 11.8 12.6 0.0 531.0 794.3
皮马棉 7.7 1.9 9.6 7.7 1.9 559.2 620.2
陆地棉 70.5 203.7 274.2 153.0 203.7 8,518.7 9,946.1
稻米 20.1 0.0 20.1 21.5 0.0 2,171.0 2,367.0
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王冠中)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM