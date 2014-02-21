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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 22:31 BJT

美国热股：惠普上调财年获利展望，股价攀升

路透2月21日 - 惠普 第一季营收低于华尔街预期，同时上调了2014财年获利展望，因该公司最大的两块业务营收增长。惠普还再度预计未来一年料取得更好表现。

惠普周五盘初上涨1.49%，报30.64美元。(完)
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