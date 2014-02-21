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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 22:49 BJT

美国热股：Shutterstock季报与财测均亮眼，股价大幅上升近18%

路透2月21日 - 商业数字图像提供商Shutterstock 公布的第四季业绩好于预期，因付费客户数量增加。该公司预计的第一季和全年营收都高于分析师预期。

至少两家券商上调对Shutterstock的目标价。

Shutterstock周五早盘暴涨17.89%，报97.21美元。(完)
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