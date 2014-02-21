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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 22:43 BJT

美国热股：苏格兰皇家银行将缩减投资银行业务和裁员3万人，股价上升

路透2月21日 - 知情人士称，苏格兰皇家银行 将继续压缩投资银行和国际业务，算上其他的出售计划，该银行裁员可能最高达四分之一。

苏皇当前有雇员12万人，预计此次重组将裁掉2万-3万个工作岗位。

在美国上市的苏格兰皇家银行周五早盘上涨1.09%，报12.05美元。 (完)
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