表格：美国1月成屋销售按月跌5.1%，年率为2012年7月来最低的462万户--NAR

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透2月21日 - 全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋销售较前月下跌5.1%，年率为462万户，为2012年7月来最低，预估为468万户。12月确定为487万户。
经季节调整后的1月成屋销售数据如下:
1月 12月 12月初值 11月 2013年1月 销售量年率(百万户) 4.62 4.87 4.87 4.83 4.87
1月 12月 12月初值 2014年1月/2013年1月 变动率(%) -5.1 0.8 1.0 -5.1
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM