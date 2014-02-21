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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 23:10 BJT

表格：美国1月成屋销售按月跌5.1%，年率为2012年7月来最低的462万户--NAR

路透2月21日 - 全美不动产协会(NAR)周五公布，美国1月成屋销售较前月下跌5.1%，年率为462万户，为2012年7月来最低，预估为468万户。12月确定为487万户。

经季节调整后的1月成屋销售数据如下:

1月 　12月 12月初值 11月 2013年1月 销售量年率(百万户) 4.62 4.87 4.87 4.83 4.87

　1月 12月 12月初值 2014年1月/2013年1月 变动率(%) -5.1 0.8 1.0 -5.1

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